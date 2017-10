Geen dooie boel, gemeenschapshuis Alphen bruist

Den Heuvel is sinds 12 april 1967 het gemeenschapshuis van Alphen, maar de mensen ontmoeten elkaar al langer dan 50 jaar in het pand aan de Heuvelstraat. Toen de Duitsers in 1944 de Sint-Willibrorduskerk in as legden, besloten Alphenaren na de Tweede Wereldoorlog een tijdelijke kerk te bouwen. Met de stenen van de kerk bouwden zij toen Den Heuvel, dat destijds diende als noodkerk. Pas toen de oorspronkelijke kerk was herbouwd, kreeg het gebouw de functie van gemeenschapshuis.

,,Vanaf dat moment gebeurde er van alles in het pand", zegt Jacques van Puijenbroek. De 69-jarige geboren en getogen Alphenaar is sinds vijf jaar bestuurslid van stichting Den Heuvel. ,,Den Heuvel was vroeger al het kloppend hart van Alphen. De handboogvereniging zat er een tijdje; er was een peuterspeelzaal en er is zelfs ooit een kartrace gehouden door het gebouw. In een plaats als Alphen is Den Heuvel cruciaal voor het dorpsleven. Dat is in 50 jaar tijd niet veranderd."

Verbouwd

Het gemeenschapshuis is meerdere keren verbouwd, voor het laatst in 2014. Toen is het pand zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde deels gerenoveerd en hierna is Streektheater Den Heuvel ontstaan.

Ondanks de moderne ontwikkelingen kende het gemeenschapshuis ook dieptepunten. De levensvatbaarheid van Den Heuvel stond regelmatig ter discussie en vele besturen traden om die reden door de jaren heen af. ,,Een tijdje was het beetje een dooie boel hier, maar gelukkig bruist Den Heuvel weer", aldus voorzitter Uipko Ebbens.

Les Tai Chi, een Chinese bewegingsvorm om lichaam en geest in balans te brengen, voor zowel jong als oud.