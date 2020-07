Geen Dongense kermis in juli, mogelijk wel in augustus

DONGEN – Kermissen mogen in principe weer draaien. Dit is het gevolg van de versoepeling van de coronaregels per 1 juli. Voor Dongen betekent dat niet dat de kermis van 10 tot en met 14 juli ‘gewoon’ door kan gaan. Gekeken wordt naar de mogelijkheid om het in augustus in te halen.

Gemeente en de organisatie Kermis Dongen voerden de afgelopen dagen intensief overleg. Ze kwamen tot de conclusie dat er onvoldoende tijd is om de kermis in juli goed en veilig te organiseren. Door uit te wijken naar de periode van vrijdag 14 tot en met dinsdag 18 augustus is die tijd er wel. Verschillende scenario’s worden verder uitgewerkt.

Navraag bij gemeenten

Voor de komende maanden staan nog tientallen kermissen in de regio op de agenda. Het is niet duidelijk welke er door zullen gaan. Navraag bij gemeenten leert dat er druk overleg is.

Wel of niet rendabel

Er zitten de nodige haken en ogen aan het familie-evenement. Niet alleen de veiligheid en het naleven van de regels, waaronder het bewaren van afstand, spelen een rol. Niet alle exploitanten zitten te springen om de draad midden in het jaar op te pikken. Het kermisseizoen duurt tot en met oktober, dat is amper vier maanden. Voor die korte periode moeten ze hun attractie opnieuw laten keuren en verzekeren, plus personeel inhuren. Met minder publiek op het terrein dan normaal is het de vraag of het wel rendabel is.

Quote Er wordt serieus naar gekeken wat er eventueel kan en onder welke voorwaar­den Woordvoerder gemeente Oosterhout

In Oosterhout staat de kermis vooralsnog gepland van 21 tot en met 26 augustus. ,,Er wordt serieus naar gekeken wat er eventueel kan en onder welke voorwaarden”, meldt een woordvoerder van de gemeente.

Terheijden

Volgens de site kermis.nu, die bijhoudt welke kermissen wel of niet doorgaan in 2020, is die van Terheijden (12-15 september) ‘naar alle waarschijnlijkheid’ geannuleerd. Over andere kermissen in de regio is nog geen duidelijkheid.