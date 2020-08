Geen dag te vroeg met dit heerlijke weer: attracties in Randoet en Puzzelbad open

Zowel de Randoet in Made als het Puzzelbad in Terheijden is met de nieuwe attractie verrijkt. Beide baden gaan drukke dagen tegemoet, dus het is niks te vroeg. De kleine badgasten vermaken zich met waterpistolen, douches, spuitende waterdieren en waterbakken op een mast, die om de zoveel tijd leeglopen. Op wat details na staat in Made en Terheijden dezelfde voorziening. ,,Al is die in het Puzzelbad wat kleiner", zegt Van der Pauw. De Optisport teamleider voor beide baden kijkt in de Randoet tevreden hoe een hoop kids plezier hebben in het splashpark. ,,En daar was het allemaal om te doen.”