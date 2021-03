Geen bruiloftsfeesten in het restaurant, mag er een extra verdieping op Het Houtse Meer?

COLUMN Veilig vaccineren: moet onze prikplek van Breda Airport naar Vliegbasis Woensd­recht?

3 maart We krijgen er in West-Brabant snel vaccinatielocaties bij, maar moeten we alvast extra beveiliging inhuren? Je zou het bijna denken, nu onbekenden een explosief lieten afgaan bij een coronateststraat in Bovenkarspel.