Geen blauwalg meer, een frisse duik nemen in de Kurenpolder kan weer

16 scholieren maken tuin zorgcen­trum Ganshoek zomerklaar: ‘We helpen de mensen hier’

31 mei LAGE ZWALUWE - De gezamenlijke binnentuin van zorgcentrum De Ganshoek in Lage Zwaluwe heeft een opknapbeurt gekregen en is klaar voor zomer. In het kader van NLdoet is er door vijftig vrijwilligers dit weekend druk geschoffeld, geplant en gebouwd.