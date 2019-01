Geen bewijs voor mishandeling Oosterhouter door zorgverlener

Van de Corput reageert teleurgesteld. ,,Tja als je geen beeldopnames hebt, doen ze niets met dit soort zaken. Ik vind het schandalig.” De in Den Haag geboren Oosterhouter voelde zich destijds geïntimideerd door de directrice van zorgverlener Laverna, Ivonne Aroma, nadat hij weigerde een handtekening onder een factuur voor een dag geleverde zorg te zetten. ,,Er stond geen datum op. Dan moet je niet tekenen, want dan kunnen ze invullen wat ze willen.” Van de Corput voelde zich in oktober 2017 in de deuropening van zijn huis zo onder druk gezet dat hij de politie wilde bellen. Volgens hem wilde Aroma dat voorkomen. Tijdens de worsteling om de telefoon liep hij een blauwe pols en twee stijve vingers op. Aroma, die in 2017 niets meer wilde zeggen dan dat de zaak ‘opgeblazen’ was, reageert nu wel: ,,Dat verhaal klopt niet. Er stond wel een datum op de factuur. En ik heb de man niet aangeraakt. Ik ben zwaar gestraft voor iets dat ik niet gedaan heb.”