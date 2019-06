Geen begrafenissen meer op oude Begraafplaats Raamsdonk

Bezuinigin­gen op Wmo vallen verkeerd

14:38 OOSTERHOUT - Een pakket aan bezuinigingen is bij welzijnsorganisatie Surplus in het verkeerde keelgat geschoten. Dat bleek gisteravond tijdens de behandeling van de Perspectiefnota in de gemeenteraad van Oosterhout. ,,Bezuinigingen worden zonder overleg over de schutting gegooid", zegt sectormanager Anja Hartmans van Surplus.