Geen animatie, zwembad en wellness bij Katjeskelder

Gemeente betaalt bijna ton voor kunstwerk centrum­plan Gilze

17:42 GILZE - Het college van B en W trekt 90.000 euro uit om kunstwerken in het centrumplan Gilze te realiseren. Om de plannen mogelijk te maken is 180.000 tot 200.000 euro nodig. Kunstenaar Jan van IJzendoorn, die het winnende ontwerp maakte, dient de rest via andere bronnen binnen te halen.