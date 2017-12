Geen andere incidenten bij zorgaanbieder Laverna

OOSTERHOUT - Zorgaanbieder Laverna is actief in Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Volgens de inspectie en de gemeente Oosterhout zijn er geen andere incidenten dan het incident met Oosterhouter Jan van de Corput bij de zorgaanbieder bekend. Laverna is sinds januari 2017 in Oosterhout gevestigd.

Mensen die zelf zorg inkopen via een pgb doen er goed aan om eerst informatie in te winnen bij de gemeente, de sociale verzekeringsbank of het zorgkantoor. Op de websites zorgvinder.cz.nl of kiesbeter.nl is allerlei informatie over potentiële zorgaanbieders te vinden. Op nationalehulpgids.nl staat een lijstje met handige tips voor degenen die een betrouwbare hulp zoeken. Direct contact opnemen met zorgkantoor CZ of de gemeente kan ook.

'Goed opletten of alles klopt'

Volgens woordvoerder Roul Velleman van belangenvereniging voor mensen met een pgb, Per Saldo, is het heel lastig om te zien wat voor soort bedrijf je met een pgb binnenhaalt. ,,Als je met erkende bedrijven werkt die een contract met gemeente of zorgkantoor hebben, loop je het minste risico. Als je zelf iets regelt, moet je heel goed opletten of alles klopt. In het hele spectrum van het pgb zitten een aantal rotte appels die het pgb in een kwaad daglicht zetten, terwijl het grootste deel gewoon heel goed loopt. Deze rotte appels zijn zowel zorgaanbieders als budgethouders." In 2016 kregen 121.597 mensen een pgb.

Veel fraude niet ontdekt

In 2016 heeft het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) 63 signalen ontvangen van fraude met het persoonsgebonden budget. Volgens Per Saldo wordt veel fraude niet ontdekt, omdat mensen niet eens doorhebben dat er meer uren gerekend worden of zwaardere zorgpakketten worden gedeclareerd dan de cliënt ontvangt. ,,Het invoeren van een bewust-keuze-gesprek voordat iemand zijn pgb gaat inzetten, kan een belangrijk middel zijn om fraude te voorkomen. In het gesprek kan goed worden afgetast of iemand pgb-vaardig is", aldus Velleman.

CZ zorgkantoor, afdeling Zorgadvies is bereikbaar via 088 555 71 10.