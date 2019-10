'Geen 100 migranten in Broederhuis in Dongen'

video Rattenvan­ger van Raamsdonks­veer vangt ze met pindakaas, zonnebloem­pit­ten en vogelzaad

21 oktober RAAMSDONKSVEER - Het ideale lokaas voor ratten? ,,Een kaasje met pindakaas, zonnebloempitten en soms vogelzaad. We maken er een taartje van”, zegt Wim Schellekens. ,,We hebben er slakkenkorrels omheen gestrooid, want anders pakken de slakken de kaas weg. Met slecht weer leggen we alleen een kaasje weg, anders wordt het een bende.”