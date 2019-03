Gedenkpark Leijsenakkers in Oosterhout breidt uit met natuurbegraafplaats

OOSTERHOUT - Gedenkpark Leijsenakkers aan de Veerseweg breidt uit met een natuurbegraafplaats. Stichting Begraafplaatsen Oosterhout verwacht het nieuwe gedeelte in 2020 in gebruik te kunnen nemen.

“Tegenwoordig kiezen minder mensen voor begraven”, vertelt Conny Raaijmakers, voorzitter van de stichting. “Toch breiden we uit met een natuurbegraafplaats, omdat we merken dat er steeds meer behoefte is aan duurzame en onderhoudsvriendelijke graven. Het kan een behoorlijke last zijn als je een graf moet onderhouden waar je wat verder vandaan woont. Op een natuurbegraafplaats mag je niet eens onderhoud plegen, want na de begrafenis neemt de natuur het over.”

Medio 2018 kocht de stichting voor zo’n 190.000 euro het perceel landbouwgrond naast het gedenkpark. Dit najaar wordt de natuurbegraafplaats ingericht en worden bomen en struiken aangeplant. Daarna kunnen de rustplaatsen worden gereserveerd. De kosten zijn volgens de stichting vergelijkbaar met het huidige tarief. De graven worden echter niet voor twintig maar voor vijftig jaar uitgegeven. “Zo krijgt de natuur echt de kans om ervoor te zorgen dat alles vergaat”, zegt Annie Verlaan, beheerder van de begraafplaats.

Geen steen, maar boomschijf

Raaijmakers schetst een beeld van de werkwijze op de nieuwe natuurbegraafplaats. “Je loopt rond en zoekt een plek uit die je bevalt. Met een GPS geef je de locatie aan. Op de graven komt geen stenen grafmonument, maar iets dat in de natuur kan opgaan, bijvoorbeeld een boomschijf waar een naam in is geschreven. Of je plant er een boom.” Wat er precies mogelijk is bij het graf, hangt af van de gekozen plek.

De komende maanden wordt nagedacht over een exacte invulling van het gebied. Dan wordt onder meer bepaald waar welke boomsoort mag groeien en waar de onverharde paden komen. Raaijmakers: “Wij realiseren ons dat het niet mogelijk is om op één hectare een compleet bos aan te leggen, maar we willen wel een natuurlijke sfeer creëren.”

Voorwaarden

Ook buigt de stichting zich de komende tijd over de regels. Verlaan: “We moeten bijvoorbeeld bepalen welke kisten gebruikt mogen worden op de natuurbegraafplaats. Welke voorwaarden stellen we aan de kleding van de overledene? We willen namelijk voorkomen dat er synthetische stoffen in de grond komen.”