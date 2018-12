Gebruikte luiers gestolen bij kinderdagverblijven en op andere plekken weer gedumpt in Dongen en ’s Gravenmoer

’S GRAVENMOER / DONGEN - Dongen en ’s Gravenmoer zijn in de ban van een mysterieuze luierdief. Al enkele maanden worden uit containers in buurt van kinderdagverblijven gebruikte poepluiers gestolen die vervolgens elders worden gedumpt.

,,Het is ontzettend vreemd’’, zegt Chantal Verhoeven van kinderdagverblijf De Bengels in ’s Gravenmoer. ,,Wat wil iemand daar nu mee, gebruikte luiers? Het is echt heel erg vervelend, want een tijdje terug werden de luiers hier bij ons gedumpt. Dat wil je natuurlijk niet hebben.’’

Verhoeven tast in het duister over de identiteit van de dader. ,,Het gebeurt regelmatig en in vlagen. Soms is er een tijdlang niets aan de hand en dan opeens begint het weer. Meestal in de avonduren, want wij merken het altijd pas de volgende dag. De luiers worden uit de speciale container gehaald waar wij ze in moeten werpen.’’

Betrapt

De laatste weken worden de luiers teruggevonden in het Kerkebos tussen rivier de Donge en het dorp ’s Gravenmoer. Dat is een aardig eind verwijderd van kinderdagverblijf De Hummelhoeve aan de Laagstraat in Dongen. Nicole Mallens van De Hummelhoeve: ,,Dit is bij ons al vijf jaar aan de gang. Ik heb de dader toen eens betrapt. Hij moet destijds een jaar of 15 zijn geweest. Nu is hij dus rond de 20. Het is een paar jaar rustig geweest, maar nu is weer raak. Op zaterdag 22 augustus betrapte ik hem weer en ben er achter hem aan gegaan, maar hij wist te ontglippen.’’

Net als Verhoeven is Mallens not amused. ,,Het is bizar. Wie doet zoiets? De dader moet niet helemaal in orde. zijn. Ik moet voorzichtig zijn, want ik weet niets over de achtergrond. Maar het zou toch erg zijn als je hiervan een kick krijgt. Dat je zoiets doet uit een behoefte.’’

Unicum

Bij de Omgevingsdienst Brabant-Noord zitten ze met de handen in het haar. ,,We maken dagelijks dumpingen mee in de natuur, maar luiers dat is een unicum. Vorig jaar hebben wel de dumpingen gehad in de omgeving van Oosterhout en Made, maar dat ging om luiers voor ouderen’’, zegt Stefan Schellekens.

Volgens Schellekens vinden de luierdiefstallen niet plaats op gezette tijden. ,,Dat maakt het lastig om erop te controleren. Er worden telkens tussen de dertig en vijftig luiers gestolen die vervolgens worden achtergelaten op de kruising van de Brouwersdijk en de Kerkdijk in ’s Gravenmoer. Vlakbij het watergemaal in de Donge.’’