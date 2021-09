Gebrek aan open communicatie hielp opgestapte wethouder niet bij afhandeling zware dossiers

Super­marktsoap Geertrui­den­berg: geen winkel aan de Oude Stadsweg

8:39 RAAMSDONKSVEER - De stellingen zijn al ingenomen. Ook al is het onderwerp over de vakantie heen getild, in de supermarktoorlog in Geertruidenberg zit geen enkele verschuiving. In de discussieraad bleek dat een meerderheid verhuizing van de Plus naar de Oude Stadsweg niet ziet zitten.