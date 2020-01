GBV: ‘Geef boeren de ruimte om te ondernemen’

Vrachtwa­gen­brand zorgt voor vertraging op A27 richting Breda

13:54 Vlakbij de Merwedebrug in de A27 is maandagochtend brand ontstaan in een vrachtwagen. De rechterrijstrook richting Breda was om die reden tijdelijk afgesloten. De weg werd in de loop van de ochtend weer vrijgegeven.