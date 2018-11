‘Gasten’ welkom bij Beatrix Dongen

In een persbericht zegt Beatrix Dongen ‘toekomstbestendig’ te willen worden. Bestuurslid Cees Beerens: “We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat een aantal leden, voornamelijk wegens gebrek aan tijd door allerlei andere dagelijkse bezigheden, niet de mogelijkheid meer hadden om standaard elke week op de repetitie te verschijnen. We kregen te maken met een teruggang van het aantal leden. We zijn toen eens met het bestuur en later ook met alle leden gaan brainstormen hoe we dit op zouden kunnen gaan vangen.”

Secretaris Dennis Ariens vult aan: “Eén van de ideeën was om een aantal oud-leden aan te schrijven met de vraag of ze zo nu en dan op projectbasis mee zouden willen spelen met de vaste kern van de twintig muzikanten die we sowieso al hebben.’’