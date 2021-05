Gaslek ontstaan door raken leidingen in Drimmelen

Starterswo­nin­gen in de kerk nu er steeds minder kerkgan­gers zijn, kerkbe­stuur is enthousi­ast

17 mei De rooms-katholieke kerk aan het Vrijheidsplein in Dussen is zondags gesloten. Te weinig animo. Hartstikke zonde, dus waarom bouwen we er geen betaalbare starterswoningen in? ,,Uitstekend plan”, vindt het parochiebestuur. Het is wachten op groen licht.