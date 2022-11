Gasfabriek van weleer siert bouwput Arendsplein: reis door de tijd met buitenexpositie

Oosterhout krijgt festival voor lhbti’ers: ‘We voorzien in een behoefte’

OOSTERHOUT - Oosterhout krijgt een eigen lhbti-festival. Hard nodig, vinden de bedenkers. Want waar in Breda en Tilburg al veel wordt gedaan voor deze doelgroep, is in Oosterhout het aanbod haast nihil. ,,Alles kan hier besproken worden.”

9 november