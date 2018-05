Garages in Gilze gaan weer wijd open

Toen Christ Quirijnen, fanatiek op zoek naar lp's, in België op het fenomeen garageverkoop stuitte, dacht hij: ,,Dat moeten we in Gilze ook gaan doen.'' En zo gooien al een jaar of negen mensen de garagadeuren open, worden zolders geruimd, de inrit van een stand voorzien of de tuin tot privéshop verbouwd. Allemaal voor de verkoop van spullen voor een habbekrats. Tegenwoordig met 120 deelnemers, verdeeld over een vierkante kilometer. Er is één voorwaarde: verkoop mag alleen vanaf eigen grond. Alleen verenigingen hebben een streepje voor.