Ganzen pikken nest in van visarenden in Biesbosch

Vorig jaar keerden de visarenden na overwintering in Afrika op 26 maart terug op hun nest aan de Boomgatweg. De visarenden hebben de laatste twee jaar in dat nest al vier jong grootgebracht. In 2016 was dat met één jong het eerste succesvolle broedsel ooit in Nederland. Vorig jaar waren zelfs twee paartjes visarenden succesvol in de Biesbosch, met elk drie jong. Het tweede paartje zat in het nest in een hoogspanningsmast in spaarbekken De Gijster. Het nest was daar al het jaar ervoor gemaakt, maar er werd toen nog niet op gebroed.