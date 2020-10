Gaat Oosterhout bouwen aan de andere kant van de A27? ‘Die stap is de meest logische’

Nieuw hoofd Oosterhout­se scholen: ‘Biden en Trump zijn niet het goede voorbeeld voor kinderen, luister naar elkaar’

6 oktober OOSTERHOUT - Een ontdekkingstocht was het in september. Niels Brans bezocht alle scholen van Delta-onderwijs in Oosterhout. ,,Er is een grote diversiteit.” Sinds 1 oktober staat hij aan het hoofd van de meeste bassischolen en kinderopvang in Oosterhout.