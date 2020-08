Gaat omstreden jachthaven Hermenzeil naar EuroParcs?

reconstructie Hoe een criminele kaping van een jachthaven werd voorkomen

5 juni RAAMSDONK - In de strijd tegen de ondermijning koopt de gemeente Geertruidenberg in 2017, met steun van de provincie, jachthaven Hermenzeil op. Criminelen hebben het nakijken. 2,5 Jaar later gaat de zoektocht van Geertruidenberg naar 'schone’ kopers zijn laatste fase in.