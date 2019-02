Gaat de Turkse moskee in Oosterhout nog verhuizen?

Meer dan vijfhon­derd handteke­nin­gen tegen arbeidsmi­gran­ten broeder­huis Dongen

7:00 DONGEN - Meer dan vijfhonderd Dongenaren hebben de petitie ondertekend tegen de huisvesting van arbeidsmigranten in het voormalig Broederhuis Glorieux in Dongen. Een delegatie van leden van de actiegroep overhandigden het bewijs van de onvrede in het dorp woensdagavond aan wethouder Bea van Beers. En spraken over een alternatief.