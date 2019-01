G-judotoernooi in Gilze: het gaat om respect hebben voor elkaar

videoHonderd judoka's deden mee aan het twinkeltoernooi, een toernooi voor judoka's met een perking, afgelopen zaterdag in Gilze. ,,Winst of verlies is niet belangrijk.”

Het afgelopen zaterdag gehouden judo-twinkeltoornooi in Gilze was weer een succes. Vorig jaar kon het toernooi vanwege te weinig belangstelling niet doorgaan. Voor de 19de keer had de Judo Bond District Zuid Nederland de organisatie in handen voor dit aangepast judotoernooi.

Honderd judoka's uit heel Nederland hadden de weg naar Sporthal Achter De Tuintjes in Gilze weten te vinden. Er waren drie verschillende niveaus en om het de judoka's makkelijk te maken hadden alle drie de wedstrijdtafels een verschillende kleur. Zo kon je ingedeeld zijn bij blauw, rood of groen. Enkele gekleurde ballonnen gaven eveneens richting waar de judoka's naartoe moesten. De 22-jarige Oliver Keim uit Gilze en lid van JV Gilze speelde op dit toernooi een thuiswedstrijd.

Gelijkwaardig

Het thuisvoordeel kon Oliver niet in winst omzetten. ,,Winst of verlies is niet belangrijk. Het gaat om het meedoen en respect te hebben voor elkaar", geeft Keim aan. De partij tegen zijn judomaatje Fabian Smits uit Amsterdam was kort, maar intens. Daar waar Keim volop in de aanval wilde gaan, liep zijn tegenstander Keim zo omver, zodat Keim op zijn rug viel. ,,Dit is helemaal niet erg. We zijn gelijkwaardig en de ene keer win ik en de andere keer wint hij", reageerde Keim broodnuchter.

In zijn derde partij liet Keim zich niet zomaar verslaan. Dit maal stond hij goed en wist hij zijn tegenstander ook goed vast te pakken. Na de volle speeltijd ging de winst naar zijn tegenstander, maar daar waar na afloop een buiging voldoende is, omhelzen de judoka's elkaar hier en geven ze elkaar bemoedigende schouderklopjes.

Getooid met een mooie vlecht is Oliver Keim toch wel een opvallende verschijning op de tatami. ,,Ik laat mijn haar groeien en in april als het lang genoeg is laat ik mijn haar knippen. Ik doe dit voor de tweede keer. Ik schenk mijn vlecht dan aan de stichting Haarwens, die daar dan weer haarstukjes van maakt voor kinderen met kanker", zegt de sociale judoka.

Zelfvertrouwen

,,Ik train één keer in de week op donderdag. Voorafgaand aan mijn training help ik onze trainer John Oomen bij de training van de pupillen", geeft Keim aan, die judo ook ziet als een vorm om aan zelfvertrouwen te winnen. Dierenvriend Keim werkt als dierenverzorger bij Amarant in Tilburg, maar zijn grote wens is om ooit nog eens bij de Beekse Bergen aan de slag te kunnen.

Voorzitter John Beer van JBZN is vanwege de centrale ligging van Gilze, waar ook alle faciliteiten aanwezig zijn dik tevreden met deze locatie. ,,We organiseren al diverse jaren alle activiteiten van JBZN hier in Gilze", geeft Beer aan.