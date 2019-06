Funkerman laat Slotpark Oost op Parkfeest dansen

Het podium op Slotpark Oost is nieuw. Vorig jaar bleek het loungegedeelte dat hier gesitueerd werd dusdanig goed aan te slaan, dat het wat verruimd werd. Op zaterdag staan er dj's op het programma, maar de gehele dag blijft het toch wat rustig. Tot Funkerman dus, 'de absolute headliner' van dit podium, aldus programmeur Jeroen van den Bosch. ,,Het leuke is: vanmiddag belden z'n ouders me dat ie hier met de fiets heen kwam. Vind ik leuk."

Upcoming star

Funkerman is een upcoming star. Een lokaal talent dat publiek trekt, zegt de Oosterhoutse Carla. ,,Steeds meer mensen gaan 'm volgen. Hij staat al veel in Breda, op grote podia. Dit podium is al veel te klein voor iemand van zijn status." De 50-jarige Carla kijkt om zich heen: alle leeftijden dansen. ,,Dit podium lijkt me een blijvertje, als ze het iets beter gaan programmeren."

Voor Jolanda Slaats uit Oosterhout zal dit ongeveer de vijfde keer zijn dat ze Funkerman ziet en het is de derde keer Parkfeest. Ze gaat overwegend naar dancefestivals. ,,Ik schipper tussen het hoofdpodium en dit, heb me bijvoorbeeld goed vermaakt met Rowwen Hèze. Dit podium is een prima toevoeging, maar vanmiddag was het toch constant wat leeg hier. Zaten we bij dat minikroegje met speciaalbier en daar is ook niets mis mee natuurlijk. Het mag nog wat groeien hier."

Goede zet