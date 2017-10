Frontale botsing op Vijf Eikenweg tussen Oosterhout en Rijen

Royal Air Force krijgt motorblok van neergestorte Lancaster in Werkendam

11:57 WERKENDAM - De royal Air Force (RAF) haalt woensdag een motorblok en andere onderdelen op van de Lancaster LM 508 die in 1944 in Werkendam brandend is neergestort. Dit gebeurde op 22 juni in 1944, nadat de Duitsers het vliegtuig beschoten. Deze brokstukken worden naar Engeland overgebracht.