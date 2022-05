Frontale botsing bij Den Hout: drie gewonden en ravage op de weg

Zijlmans’ missie is voltooid: de Middeleeuw­se stadsmuur van Geertrui­den­berg is terug

GEERTRUIDENBERG - Meer dan een halve eeuw geleden was Bas Zijlmans al vastbesloten: ‘Ik ga het kasteel van Geertruidenberg vinden.’ Zijn missie is voltooid. In het Wilhelminaplantsoen is een reconstructie van een stuk kasteelmuur officieel onthuld.

21 mei