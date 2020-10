Frits Niessen (1936-2020): erudiet Kamerlid met liefde voor de taal

Niessen zal binnen zijn partij vooral herinnerd worden als de man die voor vele PvdA-burgemeesters het pad effende voor een benoeming in het tot dan overwegend katholieke Brabant.

Dongen

In 1977 rook hij namens de Partij van de Arbeid voor het eerst aan het ambt van landelijk volksvertegenwoordiger. „Vanwege de formatie van het kabinet Van Agt-I, de langste ooit, werkte ik gewoon als leraar in Dongen, waarna ik na afloop van school in mijn autootje naar Den Haag tufte voor de fractievergaderingen. In 1980 kwam ik terug in de Kamer nadat Jan Pronk daar wegging”, vertelde hij in een interview in BN DeStem.

Niessen bleef veertien jaar in de Kamer. Hij hield zich er vooral bezig met onderwijs, cultuur en binnenlandse zaken.

Hoogmis

In 1957 werd hij redacteur van Ons Erfdeel, een blad over de Vlaamse en Nederlandse cultuur. Die voorliefde voor letter en literatuur is terug te voeren naar zijn jeugdjaren in Raamsdonk.

,,Als jongen van zestien werd ik gevraagd om op zondag na de hoogmis boeken uit te lenen in de parochiebibliotheek. Het gebeurde dat na een uur alle honderd boeken uitgeleend waren. In die periode heb ik zelf bijna alle daar aanwezige boeken gelezen.”

Het bibliotheekwerk liet hem niet meer los. Meer dan dertig jaar was hij voorzitter van de bibliotheken in Raamsdonksveer en Raamsdonk. In Brabant liet hij cultureel zijn sporen na als voorzitter van het Zuidelijk Toneel.

Lintje

Bij zijn vertrek als voorzitter van de Lambertuskerk in Raamsdonk in 2009 nam hij zonder te mopperen zijn ereburgerschap in ontvangst. Zijn kans op een koninklijke onderscheiding had hij verspeeld na zijn pleidooi voor andere criteria. Je moest daadwerkelijk iets betekend hebben voor de samenleving in plaats van louter een lintje vanwege zoveel jaar bij de baas.

Toen hij in 1980 twaalf jaar in de Kamer zat kon hij niets anders doen dan -weliswaar discreet- zijn koninklijke onderscheiding weigeren.

Vanuit zijn woonplaats Raamsdonksveer bleef Niessen nog vele jaren actief .Hij stond aan de wieg van de oprichting van de plaatselijke partij Morgen!, een samenwerkingsverband tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid.

,,Tot de voorlaatste keer bezocht Frits samen met zijn echtgenote Willemien onze ledenvergaderingen. Hij leverde daar altijd redelijk ongezouten commentaar op onze plannen", schrijft Morgen! in een in memoriam. Ook daar wordt hij gemist.

Zijn afscheidsdienst is zaterdag in zijn geliefde Lambertuskerk. Vanwege de corona zijn alleen genodigden welkom.