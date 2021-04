Frencken-scholieren denken na over toekomst Warandegebied: meer kinderfeestjes en langer verblijf

Na vijf jaar ploeteren gaat historisch café De Tip in Gilze weer open

9 april GILZE - Café De Tip op de hoek van het Burgemeester de Vetplein/Kerkstraat in Gilze gaat in de loop van dit jaar weer open. Het oudste nog bestaande café (1879) van het dorp is dan vijf jaar dicht geweest. Eigenaar Jean-Pierre Wijnen kocht het uit nostalgie. Hij wilde het monument weer in oude staat terugbrengen, maar dat viel een béétje tegen.