Frencken Next: nieuwe onderwijsvorm bevalt, maar is ook een gezamenlijke zoektocht

Oosterhout kijkt naar toeganke­lijk­heid: ‘Maar we moeten keuzes maken’

14 november OOSTERHOUT - Wat kan er nog beter bij zwembad De Warande of bij theater De Bussel? En dan met name op het gebied van toegankelijkheid voor mensen met een beperking of bezoekers die slecht ter been zijn. De gemeente Oosterhout gaat dit de komende tijd bekijken. ,,We komen tot een lijst wat we al gedaan hebben en een lijst wat we nog moeten doen”, zegt wethouder Clèmens Piena toe.