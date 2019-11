Frencken College domineert debattoernooi voor scholieren

'Wij doen al jaren mee aan deze wedstrijd. Debatteren is zó belangrijk om te beheersen in je latere leven. En voor ons is het hartstikke leuk om met de scholieren zo in debat te gaan'', glimlacht Johan Bil. Met Corné Spitters en Paul van Vugt vormt hij het Advocatenteam. Zij staan in de halve finale van het Lions Scholierendebattoernooi, gisteravond op het Mgr. Frencken College.