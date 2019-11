Fraude met WW-uitkeringen, aanhouding in Dongen

Kwekerijen opgerold in Oosterhout, Hooge Zwaluwe en Et­ten-Leur: bijna 1000 planten in beslag genomen

14:00 De politie heeft dinsdag drie hennepkwekerijen opgerold in West-Brabant. De kwekerijen stonden in panden in Oosterhout, Hooge Zwaluwe en Etten-Leur. In totaal zijn bijna duizend planten in beslag genomen.