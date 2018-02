Burgemeester Fränzel moet rust brengen in Oosterhout

OOSTERHOUT - Met Marcel Fränzel heeft Oosterhout een waarnemend burgemeester in huis gehaald van onbesproken gedrag. Bij uitstek iemand die het vertrouwen in het openbaar bestuur kan terugwinnen, een burgemeester die rust kan brengen waar de gemeente zo naar snakt.

De gemeenteraad van Oosterhout heeft bij de Commissaris van de Koning een profielschets ingeleverd, die op het lijf is geschreven van Fränzel. Hij is de ervaren bestuurder, die leiderschap combineert met empathie. Al deze eigenschappen zijn nodig, na de affaire met zijn voorganger Stefan Huisman. Die moest abrupt vertrekken omdat hij in opspraak is geraakt wegens drankmisbruik en seksueel wangedrag.

Burgervader

In alle gemeenten waar hij als burgemeester of waarnemer heeft gezeten, staat Fränzel bekend als een onkreukbaar iemand. Een man die zijn achtergrond vanuit het onderwijs niet verloochent, maar ook een 'burgervader' die op er de juiste momenten is voor zijn inwoners, zoals hij in de gemeente Woensdrecht liet zien na de moord op de 8-jarige Jesse Dingemans in Hoogerheide.

,,We zouden nu wel met ons allen, met het hele dorp, om de familie van Jesse heen willen staan. Om te laten zien dat we er voor ze zijn en dat we meeleven'', zei Fränzel toen bij de herdenkingsplechtigheid.

Late klus

Hij was in de Zuidwesthoek burgemeester van 2002 tot oktober 2013, waarna hij waarnemend burgemeester was in achtereenvolgens Noord-Beveland, Veghel en Meierijstad. Die laatste is een fusiegemeente en dat zorgde voor een bijzondere dynamiek, waar Fränzel mee wist om te gaan. 'Hij was streng doch rechtvaardig', klonk het in december uit de gemeenteraad van Meierijstad, bij zijn afscheid.

Andersom tipte hij de raad wat vaker naar buiten te gaan, op werkbezoek en wat vaker ambtenaren te bellen, in plaats van honderden schriftelijke vragen te stellen. Fränzel woont in Utrecht en verbleef tijdens zijn periode in Meierijstad regelmatig in een bed and breakfast als er een late klus was.

Vertrouwen

De fractievoorzitters en wethouders van Oosterhout hebben donderdagmiddag kennisgemaakt met hun nieuwe burgemeester. Op VVD'er Dees Melsen maakte Fränzel een enthousiaste indruk. ,,Gelukkig. De organisatie heeft afgelopen periode het nodige meegemaakt, ik zie in hem de persoon die we nodig hebben om het vertrouwen terug te vinden.''

Rust

Walther Hoosemans van Gemeentebelangen verwacht dat de waarnemend burgemeester gaat zorgen voor rust. ,,Dat hebben we als eerste nodig. De gemeenteraad, de organisatie en heel de gemeente Oosterhout.'' Wethouder en locoburgemeester Marian Witte is blij met de snelheid waarmee er een waarnemer is aangesteld. ,,Wij wethouders zijn ook allemaal lijsttrekker voor de komende verkiezingen. We moeten dit zuiver houden.''