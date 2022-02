Frans (1932-2021) en Tine (1929-2014) leefden ruim zestig jaar samen in liefde voor de kunst

Frans Joosen groeide op met zijn moeder Ath van Woerkom in Tilburg. Na de scheiding van schrijver/journalist Piet Joosen was zij in het grote herenhuis achtergebleven en richtte het in voor kostgangers. School boeide Frans niet zo. Wel hield hij op jonge leeftijd al van tekenen. Maar hij was avontuurlijk, wilde geld verdienen voor zijn moeder en koos al vroeg voor de marine.