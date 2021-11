Frank d'n Irste opnieuw Prins Carnaval in Rijen

RIJEN - Voor de derde keer op rij zwaait Prins Frank d’n Irste alias Frank Raaijmakers de scepter over het Wringersgat. De Rijense Carnaval Stichting (RCS) heeft zijn uitverkiezing zaterdagavond bekendgemaakt in café ’t Rijens Vat.

Raaijmakers zit al tien jaar bij de stichting en was eerder adjudant bij Prins Toon d’n Irste. Hij is een geboren en getogen Rijenaar die na een korte periode in Tilburg te hebben gewoond, terug op het nest kwam.

Het Rijense carnaval gaat een mooi seizoen tegemoet, stelt RCS-voorzitter Bas Verheij. ,,Want het is een jubileumjaar. We bestaan 55 jaar, vijf keer elf dus.”

Jubileumweekend

Een week voordat het carnavalsfeest eind februari in alle hevigheid losbarst, houdt de RCS een groot jubileumweekend. Verheij: ,,Met een groot prinsengala op zaterdagmiddag- en avond, de bitterballenparty - een discoavond voor jongeren - en op zondag de reünie. We gaan er echt tegenaan, we zijn lekker op dreef. Bovendien hebben we in het kader van het jubileum een speciaal drankje laten destilleren: Hangijzers 5.11.”

Eerste vrouw in Raad van Elf

Tijdens de aftrap van het seizoen zaterdagavond werd voor het eerst een vrouwelijk lid van de Raad van Elf gepresenteerd. Selma Rana is de gelukkige. ,,We leven in 2021 en dan mag het onderhand wel eens", vindt Verheij. ,,Bij de jeugd hebben we dat al jaren. Wie weet hebben we bij de eerstvolgende verkiezing van de hoogheid een prinses, dat hopen we van harte.”