Fotografe Mariëtte Aernoudts is een laatbloeier: ‘Ik doe dingen die technisch gezien niet kloppen’

video Hoe je een bever­burcht van 80 vierkante meter toch kunt missen: ‘Gezakt voor het veldwerk, allemaal!’

10:05 BREDA - De bever rukt op in Brabant. Ooit uitgezet in de Biesbosch is er zelfs al een in de Bredase singels gesignaleerd. Dat is tof, want het bewijst dat het steeds beter gaat met de kwaliteit van de natuur in het algemeen en het water in het bijzonder.