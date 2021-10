Fotograaf Wim Vermeeren exposeert in De Bussel

Theaterbe­zoek Breda en Oosterhout neemt langzaam toe: ‘Er zijn nog amper grote producties’

11 oktober BREDA/OOSTERHOUT - Een bezoek aan het theater? Het Chassé Theater in Breda en De Bussel in Oosterhout zien dat mensen nog niet massaal komen na de invoering van de coronacheck. Pathé Cinema ziet amper nog verschil in bezoekersaantallen voor corona, met dank aan blockbusters als No Time To Die.