Forum in bijna helft stembureaus Oosterhout de grootste

Onderzoek

Tweede

Bij de verkiezingen op 20 maart werd de VVD de grootste in Oosterhout met 3882 stemmen (17,7 procent). Forum voor Democratie zit daar vlak achter met 3386 stemmen. De derde grootste partij is het CDA geworden met 2192 stemmen.

VVD grootste bij 12 stembureaus

Bij 12 stembureaus kwam de VVD als grootste uit de bus, Forum werd bij negen stembureaus de grootste. Opvallend is wel dat in de 12 stembureaus waar de VVD de grootste is het Forum daar in acht gevallen telkens vlak achter zit op de tweede plaats. Het CDA heeft zijn machtsbasis nog steeds in Oosteind. Het CDA torent hier met 31,9 procent ruim boven de rest uit. Forum eindigde in Oosteind als derde met elf procent.