Forse schade aan schuur in Oosteind na brand

Verhuurder wil meubelgi­gant KSB met 9000 vierkante meter uit Ooster­houts pand

18:24 OOSTERHOUT - Dieseko Vastgoed BV heeft in november vorig jaar de huur per 31 maart dit jaar opgezegd van KSB Kantoormeubelen BV in Oosterhout. Reden is dat de Sliedrechtse verhuurder het gehele pand, waar het aan KSB verhuurde deel onderdeel vanuit maakt, aan een andere partij wil leveren.