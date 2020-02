Forse botsing in Oosterhout, man naar ziekenhuis gebracht

Update Autodieven scheuren over verkeerde weghelft en vluchten na zwaar ongeluk Oosterhout: ‘Je zag meteen dat er iets niet pluis was’

14:07 OOSTERHOUT/BREDA - De drie mannen die zaterdag zijn aangehouden na een ernstig ongeluk met een gestolen auto, zijn een man (49) uit Dordrecht, een man (41) zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland en een man (32) uit Breda. Het slachtoffer van de aanrijding is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.