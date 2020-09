Fors lagere celstraf dan geëist voor man (47) die nichtje (9) in duivenhok en Disneyland misbruikte

,,Op grove wijze heeft hij misbruik gemaakt van het vertrouwen dat zij had in haar oom, op wie ze juist zo bijzonder was gesteld”, zo staat in het vonnis van de rechtbank in Breda.

Hij is veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. Verder moet de man zich ambulant laten behandelen. Hij mag op geen enkele wijze meer contact hebben met zijn nichtje en haar moeder.

De straf is lager dan de eis (48 maanden cel, waarvan 12 voorwaardelijk).

Er wordt er rekening mee gehouden dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij lijdt aan autisme, heeft een persoonlijkheidsstoornis en een gering verstandelijk vermogen.

Uitstapje

Voor de rechtbank staat vast dat hij met zijn vingers en tong seksueel is binnengedrongen bij het kind. Dat gebeurde bij hem thuis in het duivenhok, maar ook tijdens een uitstapje met het meisje, samen met haar oma naar Disneyland in Parijs. Bij die laatste gelegenheid had het misbruik zelfs plaats in dezelfde ruimte waar oma lag te slapen.

Tijdens de eerdere inhoudelijke zitting werden de onthutsende details uitvoerig besproken. De verdachte zei dat het meisje het allemaal zelf wilde.

De psycholoog die hem heeft onderzocht stelt dat het meisje misschien nieuwsgierigheid aan de dag legde. Maar hij was niet in staat was om daar op een volwassen manier mee om te gaan en raakte er door geprikkeld.

Grote gevolgen

,,De verdachte heeft zich totaal geen rekenschap gegeven van de gevolgen voor zijn nichtje. Algemeen bekend is dat dit soort ervaringen een normale seksuele ontwikkeling van een kind ernstig kunnen verstoren”, aldus het vonnis.