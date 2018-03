Formule 1-ontbijt in Gilze: 'De Formule 1 trekt meer bezoekers dan het Nederlands elftal'

GILZE-RIJEN - Met kleine oogjes schoven zo’n 50 Max Verstappen-fans zaterdag vanaf 6.30 uur aan voor een Formule 1-ontbijt bij Irish Pub The Banner in Gilze. Daarna werd, zoals inmiddels gebruikelijk, gezamenlijk gekeken naar de start en het verdere verloop van de race tijdens de eerste Grand Prix van het seizoen in het Australische Melbourne.

Kastelein Gerard de Vaan vertelt: ,,De Formule 1 trekt hier inmiddels meer bezoekers dan het Nederlands voetbalelftal. Wanneer er op normalere tijden wordt gereden zit hier wel honderd man. Dat komt ook door de prestaties natuurlijk. Ik ben al sinds Jos Verstappen meedoet fan van deze sport. Het samen bekijken van iedere race in The Banner is twee jaar terug ontstaan vanuit de stamgasten zelf. En het begint steeds meer te groeien. De meeste komen uit Gilze maar er zijn er ook een paar van buiten het dorp. Omdat de start nu zo vroeg was, organiseerden we een gratis ontbijt. Lekker met croissants, broodjes, thee en koffie. Dat laatste was echt nodig want door de zomertijd was het natuurlijk eigenlijk nog een uurtje eerder opstaan voor iedereen.”

Luisteren

Bij The Banner proberen ze van iedere race iets speciaals te maken. De Vaan: ,,Zo hebben we aan het eind van ieder seizoen een VIP-behandeling voor diegene die hier de meeste races is komen kijken. Vorig jaar was dat Corné Arens. Hij is blind maar is altijd van de partij om naar de race te komen luisteren. Daarnaast hangen we altijd een grote Max Verstappen-vlag uit en draagt het personeel witzwart geblokte schorten.”

Volledig scherm Corne Arens is blind, maar geniet desondanks van de races. © Ron van Kuijk

Dit seizoen staat er ook weer een bezoek aan een van de races op het programma. ,,Dan gaan we het écht van dichtbij meemaken met een groot deel van de groep. Dit jaar zal dat de GP van Oostenrijk of Hongarije worden. Dat wordt genieten, zeker als Max weer goed gaat presteren,”aldus De Vaan.