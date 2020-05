FNV kaart slechte huisvesting van 50 arbeidsmigranten in Rijen aan: ‘Slechts één keuken in La Cigogne'

Een groep van zeker 50 arbeidsmigranten zou onder slechte omstandigheden verblijven in hotel La Cigogne in Rijen. Dat ligt aan de Rijksweg op de kruising met de Oosterhoutseweg.

Ze zijn daar ondergebracht door hun werkgever, uitzendbureau Adecco, ze hebben slechts drie douches tot hun beschikking en delen een keuken. Dat stelt vakbond FNV. Een woordvoerder van Adecco spreekt de FNV-bevindingen tegen. De gemeente Gilze en Rijen neemt het signaal echter serieus en gaat binnenkort het gesprek aan met de eigenaar.

FNV-bestuurder Bart Plaatje heeft ruim een week geleden samen met twee Tweede Kamerleden poolshoogte genomen, nadat een aantal arbeidsmigranten aan de bel trok bij de bond. ,,De eigenaar vertelde ons dat we moesten vertrekken. We hebben niet binnen kunnen kijken, maar wel met een aantal bewoners gesprekken gevoerd."

Zwartboek

Een deel van de groep die er verblijft is afkomstig van de Katjeskelder in Oosterhout. Eerder bood de FNV - samen met een aantal migranten - de gemeente Oosterhout een zwartboek aan over de omstandigheden daar. ,,Hoe ze daar nu verblijven is niet veel beter. Maar een van hen hoeft het coronavirus te hebben en dan kan het virus zich razendsnel verspreiden."

SP-Kamerlid Jasper van Dijk was aanwezig bij het bezoek. Hij spreekt van 'erbarmelijke omstandigheden'. ,,Dit kan echt niet. Op 25 mei bespreken we het actieplan arbeidsmigranten in de Tweede Kamer.”

Gemeentewoordvoerder Jeroen Leemans wijst erop dat La Cigogne over een SNF-certificering (keurmerk Stichting Normering Flexwonen) beschikt. SNF beheert de registers van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen en controleert ze regelmatig.

,,Uit de laatste controle bleek alles in orde. Maar dit signaal van de FNV is nieuw voor ons en dat nemen we serieus. We gaan op korte termijn in gesprek met de eigenaar om te kijken wat er aan de hand is."

Woordvoerder Marloes Grimbergen van Adecco bevestigt dat ongeveer 45 personen gebruikmaken van de keuken. ,,Maar het gaat om een hotelkeuken met 24 gaspitten, meerdere magnetrons en ovens. Dit voldoet aan de SNF-normen en gezien de grootte kan men hier goed 1,5 meter afstand houden van elkaar.”