Fluiten en toeteren in en buiten de auto op een parkeerplaats in Raamsdonksveer, want binnen repeteren mag niet meer

interview Van Romário tot Frans Bauer; ze vertelden álles aan Louis Bovée (70) uit Stampers­gat

11:21 STAMPERSGAT/OOSTERHOUT - Als kind in Stampersgat wist Louis Bovée (70) twee dingen zeker; hij wilde later schrijven en daar zijn ‘waar het gebeurde’. Volgende week viert hij zijn 50-jarig jubileum als journalist. Maar noem dit interview geen terugblik, want hij is nog niet klaar. ,,Zolang ik gezond ben ga ik door, maar ik heb geen idee wat het volgende zal zijn.”