Fluistert Ankara de imam in Oosterhout in?

Welke rol speelt de Turkse overheid bij de Ahmet Yesevi-moskee in Oosterhout? Feit is dat het pand waar het moskeebestuur naartoe wil verhuizen, gekocht is door een stichting die nauw verbonden is aan het regime in Ankara.

'Islamitische Stichting Nederland' , luidt sinds twee maanden de naam van de eigenaar van het pand Meerpaal 20 , een onopvallend bedrijfspand bij de woonboulevard in Oosterhout. Wat moet een religieuze organisatie in godsnaam met een gebouw op die plaats, zou je denken.

Deur op een kier

Ware het niet dat het bestuur van Turkse moskee Ahmet Yesevi in Oosterhout, nu nog gevestigd aan de Klappeijstraat in hartje Oosterhout, er al een tijdje zijn oog op heeft laten vallen. Het bestuur wil de moskee naar de boulevard verhuizen. Lang wilde de gemeente niet meewerken, maar het nieuw aangetreden dagelijks bestuur van de stad heeft de deur nu op een kier gezet.

Het besluit leidde afgelopen week tot felle reacties. Een moskee bij een woonboulevard? Hoe verzin je het, luidde de teneur. En nu blijkt een eventuele verhuizing om nog een andere reden omstreden te zijn. Want de nieuwe eigenaar van het pand Meerpaal 20 blijkt een aan de Turkse overheid gelieerde stichting te zijn.

Ministerie van godsdienstzaken

Achter de Islamitische Stichting Nederland (ISN) gaat de Nederlandse afdeling van het Turkse directoraat-generaal van godsdienstzaken schuil, in het Turks Diyanet geheten. Diyanet houdt zich in Turkije en daarbuiten al jarenlang bezig met de oprichting en ondersteuning van moskeeen en islamitische scholen.

Cash betaald

Uit documentatie van het kadaster blijkt dat deze stichting het pand aan de Meerpaal begin februari cash heeft betaald: 505.000 euro. Plaatselijke politici in Oosterhout reageren bezorgd. ,,Als dit zo is, moeten we dat zeker niet willen en proberen tegen te houden’’, zegt desgevraagd Cees Noltee, fractievoorzitter van oppositiepartij GroenBrabant die zich afvraagt ,,wat straks de invloed van Erdogan op deze moskee wordt?’’

Andere politici zijn ook bezorgd, maar reageren gematigder. Zoals CDA-fractievoorzitter Tanja Roovers die niet op de hoogte zegt te zijn van de indirecte rol van de Turkse overheid bij een eventuele verhuizing van de moskee in Oosterhout. ,,Daar weet ik niets van. Maar als dat zo is dan zullen we daar wat mee moeten. Het is echter te vroeg om daar nu al uitspraken over te doen.''

Ook verantwoordelijk wethouder Marian Witte houdt zich op de vlakte. ,,Het is niet aan mij om hier iets van te vinden. Zo lang de wetgever in Nederland zoiets toestaat, kan ik daar niet zoveel mee. En zullen wij een eventuele verhuizing van de moskee beoordelen op de gronden waarvoor wij als gemeente verantwoordelijk zijn.’’

Ruim honderd moskee ë n

Oosterhout is niet de enige gemeente waar een Turkse moskee op steun van de Islamitische Stichting Nederland kan rekenen. Ruim honderd moskeeën in Nederland krijgen die steun al veel langer. In ruil voor daarvoor oefent de stichting toezicht uit op de moskee en laat imams overvliegen en betalen.

Onder aanvoering van met name de PVV en het CDA in de Tweede Kamer wordt al jarenlang geageerd tegen deze beïnvloeding door de Turkse staat. Maar vooralsnog staat de wetgever constructies zoals in Oosterhout toe. Toch zegt raadslid Noltee het er niet bij te willen laten zitten. ,,Als deze verhuizing straks in de gemeenteraad aan de orde komt, ga ik dit zeker aan de orde stellen. Een moskee in Oosterhout die gesteund wordt door meneer Erdogan? Dat kan niet.''

Achterhaald

Ferme woorden. Maar tegelijkertijd ook een tikje achterhaald. Want wat het raadslid blijkbaar niet weet is dat ook het pand aan de Klappeijstraat 57 waar de Ahmet Yesevi moskee nu is gehuisvest, op naam van diezelfde stichting uit Den Haag staat. En dus de gevreesde invloed vanuit Ankara al jarenlang onopgemerkt uitgeoefend kan worden.

Het bestuur van de Ahmet Yesevi moskee was de afgelopen dagen niet voor commentaar bereikbaar.