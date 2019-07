Floralia Oosterhout loopt als een tierelier

Aan de slag zonder enige druk

Sinds Prospects @ Work het beheer van de tuin in januari 2018 heeft overgenomen , is het druk in het Floralia Park. Tien vaste vrijwilligers en ongeveer 32 kwetsbare vrijwilligers zorgen dat de tuin en de gebouwen er netjes bijliggen. Een groot deel van deze mensen kan door een beperking, door leeftijd of ziekte niet werken of naar school. ,,Iedereen is welkom, een indicatie is niet nodig", zegt begeleider Elles Pijnenburg-Kwakkel die het woord voert namens de organisatie. ,,Ik glim helemaal van trots als ik zie hoe goed dat het loopt. Mensen die vroeger in de dagbesteding terechtkwamen, kunnen bij ons aan de slag zonder enige druk. Ze krijgen een vrijwilligerscontract en dat geeft mensen een goed gevoel. Je bent geen cliënt, maar vrijwilliger.”

Financiële doelstellingen

In de evaluatie van de Wmo-pilots in april dit jaar toonde de gemeente zich positief over wat er in het Floralia Park is bereikt. ‘De capaciteit is meer dan voldoende benut’ en ‘de ondersteuning heeft een positief effect op het welbevinden van de deelnemers’. Ook bij ‘het onderhoud van het groen’ en de ‘toegankelijkheid voor de wijk zijn de doelstellingen gehaald’. De gemeente wil echter ook weten of de financiële doelstellingen zijn gehaald. Met pilots als Floralia hoopt de gemeente de kosten in de Wmo te drukken. Of dat gelukt is, is op dit moment nog in onderzoek.