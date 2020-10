Flirten kan ook met een mondkapje op: acht tips

'Let op hoe ik je op afstand versier. Ik kom niet naar je toe, ik kan het ook vanaf hier', zongen zangeres MEROL en Arjen Lubach in het lied Ik **** je op afstand. Het lied, uitgebracht in april, gaat over een vreemde versieren in tijden van corona. Hoe doe je dat precies met een mondkapje op terwijl je anderhalve meter afstand houdt? En hoe weet je of je pogingen werken?



Lachen naar die knappe onbekende die je tegenkomt in de supermarkt; dat gaat straks niet meer als de mondkapjesplicht wordt ingevoerd, toch? Volgens Diana Brakkee uit Oosterhout, matchmaker bij Relatiebemiddeling Brabant, is flirten terwijl de helft van je gezicht bedekt is door een mondkapje echt niet zo moeilijk als je denkt. ,,Je mimiek komt wat minder goed over, maar het hoeft geen belemmering te zijn", vertelt ze.