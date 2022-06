Flip Noorman in De Bussel met hommage aan het onvolmaakte

Flip Noorman (34) had de titel al jaren. ,,Ver voor corona zelfs. Ik heb de titel voor mijn volgende theatershow ook al ingediend, maar nog geen idee waar die over gaat. Love It is bedoeld als glossy term. Alles is mooi. Alles moet groter en intenser. Het idee ontstond toen ik met mijn eerbetoon aan Leonard Cohen voor uitverkochte zalen speelde. Dat was ik niet gewend. Ik werd als radicaal plots omarmd. Het heeft kort geduurd, want na corona was er niet veel van over, dus ben ik de term Love It gaan herdefiniëren.”