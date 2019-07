Flip Colin (22) uit Oosterhout wil wereldrecord snelfietsen van 121 km per uur verbreken

OOSTERHOUT - Flip Colin (22) uit Oosterhout maakt deel uit van het Human Power Team. Zij onthulden vandaag hun nieuwste aerodynamische ligfiets bij het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Met deze ligfiets, genaamd de VeloX 9, wilt het team in september het wereldrecord snelfietsen van 121,8 km per uur verbreken in de Nevada woestijn in Amerika.

Quote Mooiste vind ik dat je in de werkplaats je ontwerp tot leven brengt Flip Colin, structural engineer, Human Power Team ,,Het fietsframe moet zo sterk en stijf mogelijk zijn. Het is nu zo ontworpen dat het op hoge snelheden ook veilig genoeg is”, legt Flip Colin uit Oosterhout uit. Hij is de structural engineer van het team en was vandaag bij de presentatie van de fiets in Soesterberg.

Lees ook PREMIUM Oosterhoutse fietsontwerper jaagt op wereldrecord Lees meer

Colin: ,,Het mooiste aan het team vind ik dat je niet alleen een zo efficiënt mogelijke fiets ontwerpt, maar ook in de werkplaats je ontwerp tot leven brengt.” Het resultaat, de VeloX 9, werd vandaag getoond op het terrein van Het Nationaal Militair Museum in Soesterberg.

Hightech ligfiets

,,Nog nooit eerder hebben wij voor zoveel publiek gefietst als vandaag”, vertelt Britt Krabbenborg, de teammanager van het Human Power Team. Dit team bestaat uit 16 studenten die een jaar lang hun studie opzijschuiven voor het project. Naast het produceren van een hightech ligfiets is het ook belangrijk om de atletes zo goed mogelijk voor te bereiden op de wereldrecordpoging in september in Nevada in Amerika.

Wereldrecordpoging

Het Human Power Team strijdt hier tegen andere teams om een zo hoog mogelijke snelheid op een fiets te behalen in het vrouwelijke klassement. Vorig jaar behaalde het team de eerste en tweede plek. Dit jaar willen de studenten naast het klassement winnen ook het het wereldrecord op Nederlandse naam zetten. De Utrechtse Rosa Bas en Leidse Jennifer Breet zullen deze strijd aan gaan. Het wereldrecord staat nu met 121,8 km/uur op naam van de Française Barbara Buatois.

Luchtweerstand

Tijdens andere testdagen in Nederland zijn al snelheden boven de 70 km per uur gehaald. Krabbenborg: ,,richting de recordpoging is dat veelbelovend. Tijdens deze testen hadden we maar een kort stukje asfalt van twee kilometer. Tijdens de wereldrecordpoging in Amerika is er een rechte weg van acht kilometer en kunnen we dus veel langer richting de topsnelheid accelereren. Daarnaast vindt de recordpoging in Amerika op 1400 meter hoogte plaats waardoor de VeloX, door de lagere luchtdruk op hoogte, minder luchtweerstand ondervindt dan in Nederland.”

Materialen

Daarnaast is de VeloX gemaakt van lichtgewicht materialen en wordt er gebruik gemaakt van een innovatief schakelsysteem waarbij de kettingwielen bewegen in plaats van de ketting. Op deze manier blijft de ketting altijd in een rechte lijn waardoor de wrijving in de ketting minder is dan bij een normale fiets. Bovendien rijdt de VeloX dit jaar met speciaal voor het team ontwikkelde banden zodat de VeloX de laagste rolweerstand ondervindt.