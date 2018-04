Flinke natuurbrand aan het Steurgat in Werkendam

Moerdijkse boa Peter Soeters uit Oosterhout: 'Als boa krijg je de volle laag'

10:39 MOERDIJK - Peter Soeters is boa en marktmeester in de gemeente Moerdijk. Onlangs was hij veertig jaar in dienst als ambtenaar. ,,Behalve complimenten krijg ik afschuwelijke dingen naar m'n hoofd geslingerd.''