Flinke houseparty in bossen Chaam stilgelegd: 'Feestje moet kunnen, maar niet midden in de natuur'

Parkfeest Oosterhout broeierig van start, eindigend met onweer

0:42 OOSTERHOUT – ,,De afgelopen week was er nog een flinke run op kaarten”, glunderde Carmen Mutsaers namens de organisatie van Parkfeest Oosterhout. In een broeierig warm Slotjespark, trapte de Red Hot Chilinators het festival vrijdagavond af. Het broeierige weer sloeg vlak voor tienen om in een flinke regenbui en onweer, waarop bezoekers massaal het terrein verlieten. Ook viel even de stroom uit.